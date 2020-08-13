Нетаньяху после достижения соглашения с ОАЭ предвещает новую эру в отношениях с арабским миром

Соглашение с ОАЭ о нормализации отношений знаменует новый этап в отношениях Израиля с арабскими странами, заявил в четверг израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

По сообщению израильских СМИ, Нетаньяху пообещал, что теперь в отношениях Израиля с арабским миром наступит "новая эра".

Он добавил, что "всеобъемлющий и официальный мир" с ОАЭ будет способствовать двустороннему сотрудничеству во многих сферах и принесет "прекрасное будущее" гражданам обеих стран.

"Это соглашение показывает огромное изменение в том, как видят Израиль на Ближнем востоке", - указал премьер.

По его словам, теперь еще больше арабских стран установят отношения с Израилем.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что власти Израиля и ОАЭ достигли соглашения по нормализации отношений. В частности, в рамках достигнутых договоренностей, Израиль согласился остановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий.

"Сегодня мы добились колоссального успеха. Это историческое мирное соглашение между нашими большими друзьями - Израилем и ОАЭ", - написал американский лидер в твиттере.