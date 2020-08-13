Президент подписал закон о детенизации рынка лома

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)", принятый Верховной Радой 14 июля 2020 года.

"Президент подписал закон о детенизации рынка металлолома. Более 20 лет эта сфера была в тени из-за случайных или умышленных коллизий в законодательстве. Сделан важный шаг для вывода ее на свет", - написал один из авторов законопроекта - заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский на своей странице в Facebook в четверг

По его словам, принятие закона дозволит сгенерировать около 900 млн грн новых налоговых поступлений и уменьшит воровство металла "ведь каждый будет заниматься своим делом: заготовитель работать легально, а силовики начнут контролировать эти пункты, а не крышевать".

"Впереди еще долгая работа с Кабмин и, главное, работа самих участников рынка. Но начало положено. Будем работать над правовая имплементация этого закона вместе с отраслевыми организациями металлургов ломогаготовителей и органами исполнительной власти: "Укрметаллургпром", "УАВтормет", "УАВторметресурс", Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", - отметил Кисилевский.

На сайте Рады констатируется, что закон был направлен на подпись президенту 28 июля 2020 года, возвращен 12 августа 2020 года с подписью президента.

Как сообщалось, Верховная Рада 14 июля 2020 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)" - за законопроект проголосовало 237 депутатов.

В распространенном после голосования комментарии Кисилевского отмечалось, что ко второму чтению поступило 118 предложений, из них 39 были отклонены, 79 учтены, также были рассмотрены замечания Главного юридического управления.

Законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)" был зарегистрирован в парламенте 12 ноября 2019 года. Вместе с Кисилевским соавторами законопроекта стали 22 народных депутата. Разработкой законопроекта занималась рабочая группа, в которую вошли представители ломозаготовителей, металлургов и Минэкономики.

Верховная Рада 14 января 2020 года одобрила в первом чтении законопроект №2426. В поддержку законопроекта проголосовали 313 народных депутатов. Парламентский комитет по вопросам экономического развития одобрил ко второму чтению законопроект №2426.

Объединение "Укрметаллургпром" и Украинская ассоциация вторичных металлов ("УАВтормет") в начале июля обратились к руководству комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, главам фракций и депутатских групп с просьбой поддержать принятие во втором чтении и в целом законопроекта №2426. При этом "Укрметаллургпрома" и "УАВтормета" констатировали, что принятие законопроекта будет способствовать не только преодолению коррупционной составляющей на рынке металлолома Украины, но и стабилизации и дальнейшему росту промышленного производства в Украине. Также это откроет широкие возможности для привлечения инвестиций и кредитных ресурсов для модернизации в результате вывода из тени первичной заготовки и преодоления масштабной коррупционной составляющей.

В то же время метпредприятия смогут расширить количество легальных поставщиков металлолома, освободиться от посредников, которые зачастую выполняют только транзакции по легализации металлолома, которые были заготовлены на первичном рынке металлолома, а также избавиться от груза многочисленных претензий со стороны органов Государственной фискальной службы Украины о несоответствии качества соглашений с компаниями-заготовителями, возникшие вследствие непрозрачности низовой заготовки металлолома.

Кроме того, в перспективе, в результате привлечения инвестиций в сферу заготовки металлолома возрастут объемы этого стратегического для металлургической отрасли сырья, дефицит которого сейчас наблюдается на рынке.

В результате принятия данного законопроекта, только по предварительным расчетам, из тени будет выведено около 20 млрд грн оборотных средств предприятий в сфере заготовки металлолома, в результате чего госбюджет Украины получит около 1 млрд грн дополнительных ежегодных поступлений. Также будет официально оформлено около 10 тыс. работников, что усилит их социальную защищенность и снизит уровень напряженности в обществе.