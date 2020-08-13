Компания "Метинвеста" разослала предложения о выкупе акций у миноритариев "Запорожогнеупора" по процедуре squeeze-out по 20 грн каждая

Кипрская Barlenco Ltd., аффилированная с крупнейшей украинской горно-металлургической группой "Метинвест", в соответствии с законом "Об акционерных обществах", направила миноритарным акционерам ЧАО "Запорожогнеупор", крупнейшего в Украине предприятия по производству огнеупоров, безотзывные предложения о принудительном выкупе акций (squeeze-out) по цене 20 грн за каждую при их номинальной стоимости 13 грн.

Согласно официальной информации ЧАО в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), "Запорожогнеупор" 12 августа текущего года получил уведомление от Barlenco Ltd о публичном безотзывном требовании о приобретении акций у всех (миноритарных - ИФ) акционеров.

При этом уточняется, что Barlenco Ltd объединяет группу акционеров, суммарно владеющих 95,009040% акций ЧАО "Запорожогнеупор".

Также уточняется, что акции покупаются по цене 20 грн каждая, при их номинальной стоимости 13 грн, а рыночной по состоянию на 2 июля 2020 года - 19,6 грн каждая.

Как сообщалось, Barlenco Ltd 6 июля 2020 года в соответствии с законом "Об акционерных обществах" заявила о намерении воспользоваться правом на принудительный выкуп акций (squeeze-out) у миноритариев ЧАО "Запорожогнеупор". При этом "Запорожогнеупор" 6 июля получил уведомление от акционеров о достижении доминирующего контрольного пакета акций ЧАО, которое произошло 3 июля 2020г.

"Между компанией Metinvest B.V., ПАО "Запорожский металлургический комбинат " Запорожсталь" и компанией Barlenco Ltd. заключен договор, согласно которому Barlenco Ltd. выступает субъектом реализации прав, предусмотренных ст. 65 закона "Об акционерных обществах" для заявления требования (о выкупе акций миноритариев – ИФ)", - констатировалось тогда в сообщении.

Согласно документу, Metinvest B.V. (Нидерланды) до достижения доминирующего контрольного пакета акций общества принадлежало 2 млн 650,697 тыс. шт. акций, что составляло 45,385539% от общего количества акций (уставного капитала) "Запорожогнеупора", меткомбинату "Запорожсталь" – 2 млн 874,068 тыс. шт. акций (49,210123% УК) и кипрская компания Barlenco Ltd. не владела акциями предприятия.

После обретения статуса владельца доминирующего пакета акций доли Metinvest B.V. и "Запорожстали" сохранились такими же (2 млн 650,697 тыс. шт. акций, или 45,385539%, и 2 млн 874,068 тыс. шт. акций, или 49,210123% соответственно). При этом Barlenco Ltd. стала владельцем 24,143 тыс. шт. акций, что составляет 0,413379% УК.

В настоящее время в совокупности группе "Метинвест" прямо и опосредовано принадлежит 95,009040% акций ЧАО "Запорожогнеупор".

При этом уточнялось, что самая высокая цена акции, по которой заявитель требования, его аффилированные лица или третьи лица, действующие совместно с ним, покупали акции ЧАО в течение 12 месяцев, предшествующих дате приобретения доминирующего контрольного пакета акций – 20 грн за одну простую именную акцию ЧАО "Запорожогнеупор".

В группе "Метинвест" тогда агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили планы о выкупе акций у миноритариев.

В 2017 году Украина имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения к закону "Об акционерных обществах", которые вступили в силу 4 июня 2017 года и законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out.

Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний. Его основные акционеры – группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

"Запорожогнеупор" - крупнейшее в Украине предприятие по производству огнеупорных изделий и материалов высокого качества. Производит шамотные, муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые, периклазовые, периклазохромитовые изделия, карбидокремниевые электронагреватели и неформованные огнеупорные материалы. Продукция предприятия широко используется в Украине, а также в странах СНГ, Европы, Азии и Африки.

"Запорожогнеупор" по итогам работы в 2018 году нарастил чистую прибыль на 52,7% по сравнению с предыдущим годом - до 97,580 млн грн с 63,884 млн грн, нераспределенная прибыль к концу 2018 года составляла 184,843 млн грн. Данные за 2019 год не обнародовались.

Уставный капитал ЧАО "Запорожогнеупор" составляет 75 млн 925,2 тыс. грн, номинал акции – 13 грн.