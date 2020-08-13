Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний на акциях, сообщила председатель Совета республики

Председатель Совета республики Наталья Кочанова заявила, что президент Белауси Александр Лукашенко поручил разобраться по фактам задержаний участников несанкционированных акций.

"Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям", - заявила Кочанова, которую цитирует телеграм-канал "Пул первого".

"Нам не нужна драка. Не нужна война", - добавила она.

Как сообщалось, ранее в четверг забастовка прошла на ряде предприятий страны. К ней присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, "Грожножилстрой", "БелАЗ", "Керамин", "Гродно Азот" рынок в Лиде, работники "Белэнерготехпроекта", "Минскпромстроя", "Белмедпрепаратов" и другие.

В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста, столкновения манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его политическая противница Светлана Тихановская - 10,9%.

Общее количество задержанных к утру четверга достигло 6,7 тыс. человек. В ходе акций протеста один человек погиб, более 250 пострадавших госпитализированы.