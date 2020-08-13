События

22:08 13.08.2020

Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний на акциях, сообщила председатель Совета республики

1 мин читать
Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний на акциях, сообщила председатель Совета республики

Председатель Совета республики Наталья Кочанова заявила, что президент Белауси Александр Лукашенко поручил разобраться по фактам задержаний участников несанкционированных акций.

"Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям", - заявила Кочанова, которую цитирует телеграм-канал "Пул первого".

"Нам не нужна драка. Не нужна война", - добавила она.

Как сообщалось, ранее в четверг забастовка прошла на ряде предприятий страны. К ней присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, "Грожножилстрой", "БелАЗ", "Керамин", "Гродно Азот" рынок в Лиде, работники "Белэнерготехпроекта", "Минскпромстроя", "Белмедпрепаратов" и другие.

В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста, столкновения манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его политическая противница Светлана Тихановская - 10,9%.

Общее количество задержанных к утру четверга достигло 6,7 тыс. человек. В ходе акций протеста один человек погиб, более 250 пострадавших госпитализированы.

Теги: #поручение #задержанные #протесты #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:00 13.08.2020
Глава МВД Беларуси взял на себя ответственность за травмирование случайных людей на протестах

Глава МВД Беларуси взял на себя ответственность за травмирование случайных людей на протестах

21:40 13.08.2020
Насилие властей Белоруссии по отношению к собственному народу заслуживает санкций - глава Европарламента

Насилие властей Белоруссии по отношению к собственному народу заслуживает санкций - глава Европарламента

20:44 13.08.2020
В белорусских городах продолжаются акции протеста, пока обходится без насилия

В белорусских городах продолжаются акции протеста, пока обходится без насилия

20:42 13.08.2020
В Беларуси остаются задержанными более 20 журналистов

В Беларуси остаются задержанными более 20 журналистов

20:21 13.08.2020
"Голос" требует созвать внеочередную сессию Рады по ситуации в Беларуси

"Голос" требует созвать внеочередную сессию Рады по ситуации в Беларуси

18:26 13.08.2020
Свыше 1 тыс. ученых Беларуси призывают власти прекратить насилие

Свыше 1 тыс. ученых Беларуси призывают власти прекратить насилие

18:25 13.08.2020
Президенты стран Балтии и Польши призвали Лукашенко прекратить применение силы против народа; предложили свои посреднические услуги

Президенты стран Балтии и Польши призвали Лукашенко прекратить применение силы против народа; предложили свои посреднические услуги

18:17 13.08.2020
У посольства Беларуси в Киеве прошла акция солидарности с протестующими белорусами

У посольства Беларуси в Киеве прошла акция солидарности с протестующими белорусами

17:50 13.08.2020
Актеры театров в Беларуси выступили против насилия и потребовали пересмотра итогов выборов

Актеры театров в Беларуси выступили против насилия и потребовали пересмотра итогов выборов

16:39 13.08.2020
Денисова сообщает о четверых задержанных в Беларуси гражданах Украины и призывает освободить их

Денисова сообщает о четверых задержанных в Беларуси гражданах Украины и призывает освободить их

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Все семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки в Киеве, получили новые квартиры - Зеленский

"Красными" по COVID-19 с понедельника станут г.Самбор, Дубно, Беляевка и 5 районов в Ивано-Франковской, Ривненской и Черновицкой областях

В Днепре СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 500 млн грн

Режим прекращения огня на Донбассе в четверг соблюдался

Тернопольский облсовет запретил игровой бизнес на территории области

ПОСЛЕДНЕЕ

Компания "Метинвеста" разослала предложения о выкупе акций у миноритариев "Запорожогнеупора" по процедуре squeeze-out по 20 грн каждая

Китай, Иран и Россия мечтают увидеть Байдена в Белом доме - Трамп

Все семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки в Киеве, получили новые квартиры - Зеленский

"Красными" по COVID-19 с понедельника станут г.Самбор, Дубно, Беляевка и 5 районов в Ивано-Франковской, Ривненской и Черновицкой областях

Ученый совет КНУ может в сентябре лишить Лукашенко докторской степени вуза - проректор

На Херсонщине пройдут 10-дневные учения "Объединенные усилия – 2020" – Минобороны

В Молдове за сутки выявлено 390 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались - Минздрав

В Днепре СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 500 млн грн

Миру нужны несколько видов вакцины от коронавируса

В Киеве сгорел дизельный локомотив

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА