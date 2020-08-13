События

19:32 13.08.2020

Ученый совет КНУ может в сентябре лишить Лукашенко докторской степени вуза - проректор

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Ученый совет КНУ может в сентябре лишить Лукашенко докторской степени вуза - проректор

Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в сентябре может отменить звание почетного доктора КНУ Александру Лукашенко, сообщил проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров.

"Такой вопрос будет рассматривать Ученый совет, который и присваивает такие почетные звания", - сообщил Бугров в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, Ученый совет собирается во время учебного года, и, скорее всего, будет рассматривать данный вопрос в сентябре.

"Я как член ученого совета "за" лишение Лукашенко звание почетного доктора КНУ", - добавил проректор, отметив, что такое решение имеет перспективу быть принятым.

Диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года нынешний ректор вуза Леонид Губерский.

Ранее инициативная группа выпускников и студентов КНУ им. Шевченко обратилась к ректору и членам ученого совета университета отменить звание почетного доктора КНУ Лукашенко.

Теги: #кну #лукашенко #докторская_степень
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