События

19:15 13.08.2020

На Херсонщине пройдут 10-дневные учения "Объединенные усилия – 2020" – Минобороны

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На Херсонщине пройдут 10-дневные учения "Объединенные усилия – 2020" – Минобороны

С 17 по 26 сентября в Херсонской области состоятся 10-дневные учения "Объединенные усилия – 2020" с подразделениями территориальной обороны, сообщает Минобороны Украины со ссылкой на Командование "Юг".

"По этому поводу недавно состоялось координационное совещание с участием военных и руководителей Херсонщины, ответственных за территориальную оборону области. Во время совещания, в частности, речь шла о взаимодействии между силовиками, логистическом обеспечении, планировании и отработке различных сценариев", - говорится на странице Минобороны в соцсети Фейсбук в четверг.

Теги: #всу #херсонская_область #учения
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