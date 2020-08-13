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19:13 13.08.2020

В Молдове за сутки выявлено 390 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались - Минздрав

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В Молдове за сутки выявлено 390 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались - Минздрав

Число заразившихся коронавирусом в Молдове превысило 29 тысяч человек, суточный прирост составил 390 новых подтвержденных случаев заболевания, свидетельствуют официальные данные, представленные в четверг пресс-службой Минздрава республики.

"В среду было обработано 2215 тестов, из которых 1752 - это первичные тесты. В результате выяснилось, что 390 результатов оказались положительными. Общее количество заразившихся составляет 29 087 человек", - отмечается в сообщении.

По данным Минздрава, из медицинских учреждений страны были выписаны еще 278 пациентов, выздоровевших от коронавируса. В общей сложности от коронавируса излечились 20 276 человек.

"В то же время, за минувшие сутки скончались 15 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, число жертв пандемии в Молдове составляет 878 человек", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Согласно сообщению, в настоящее время зарегистрировано 7933 активных случаев коронавируса. Из них 468 находятся в тяжелом состоянии, в том числе 25 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Теги: #молдова #коронавирус
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