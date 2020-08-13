Миру нужны несколько видов вакцины от коронавируса

Миру требуется несколько вариантов вакцины от коронавируса COVID-19, чтобы эффективнее бороться против болезни, заявил в четверг глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гербейесус.

"Нам нужны несколько кандидатов (завершивших работу над вакциной - ИФ), чтобы максимизировать шансы на то, чтобы найти решение проблемы", - сказал он на брифинге в Женеве.

Кроме того, глава ВОЗ подчеркнул, что, когда в мире появится проверенная эффективная вакцина, возникнет серьезная проблема: спрос на препарат неизбежно будет существенно превышать предложение.