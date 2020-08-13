В Киеве сгорел дизельный локомотив

В четверг в 15.54 в оперативно-координационный центр Главного управления Госслужбы Украины по ЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре на железнодорожных путях, напротив ул.Сверстюка, 52 в Днепровском районе столицы.

"По прибытию было установлено, что во время движения на железнодорожном пути Киев-Петровка в дизельной путевой машине возник пожар. Не теряя времени, пожарные сразу приступили к тушению пожара. В 16:06 пожар был локализован, и в 16:11 - ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожен моторный отсек", - говорится в сообщении, обнародованном на странице ГУ ГСЧС в Киеве в соцсети Фейсбук.

К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы основной пожарно-спасательной техники, и 10 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара будет выяснять следствие.