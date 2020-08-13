Свыше 1 тыс. ученых Беларуси призывают власти прекратить насилие

Более 1 тыс. белорусских ученых приняли обращение к властям с призывом прекратить насилие в отношении демонстрантов и освободить задержанных в ходе протестных акций.

"Мы, нижеподписавшиеся ученые, преподаватели, сотрудники научных учреждений Республики Беларусь, требуем: немедленно прекратить любое насилие в отношении мирных граждан; освободить всех задержанных демонстрантов и политзаключенных. Считаем действия силовых структур незаконными, неприемлемыми и нарушающими Конституцию Республики Беларусь, поскольку человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства (статья 2 Конституции Республики Беларусь)", - говорится в обращении, которое публикует портал onliner.by.

Согласно публикации, о письме сообщил председатель президиума академии наук Беларуси Владимир Гусаков на встрече с директорами институтов. "Я вынужден был сегодня вас пригласить, чтобы вы навели порядок в своих институтах. Вы должны знать, чем дышит каждый человек - особенно молодежь. Мы гордились тем, что обновлялись и набирали молодежь. Но они же неуправляемые! Что они делают в лабораториях - никто не знает. Представляете, "ученые против насилия". И это началось с академии наук!" - приводит портал высказывание Гусакова на встрече.

В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста, столкновения манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов. Участники акций не согласны с итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Общее количество задержанных к утру четверга достигло 6,7 тыс. человек. В ходе акций протеста один человек погиб, более 250 пострадавших госпитализированы.

МВД Беларуси в четверг сообщило, что за время протестных акций пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов. Следственный комитет Беларуси заявил, что массовые акции протеста в стране происходят не спонтанно, их координируют специально обученные лица.