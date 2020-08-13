События

18:10 13.08.2020

Режим прекращения огня на Донбассе в четверг соблюдался

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Режим прекращения огня на Донбассе в четверг соблюдался

С начала суток четверга, 13 августа, на участках ответственности украинских подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, обстрелов со стороны противника не зафиксировано, сообщает пресс-центр ООС.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции по состоянию на 17.30 четверга, обнародованной на странице ООС в соцсети Фейсбук.

Между тем, сегодня отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. "В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений", - говорится в сводке.

"По состоянию на данный момент, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - отмечают в ООС.

Теги: #всу #оос #перемирие
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