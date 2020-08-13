События

17:50 13.08.2020

Актеры театров в Беларуси выступили против насилия и потребовали пересмотра итогов выборов

2 мин читать

 Актеры и другие работники ряда белорусских театров выступили против "зверств силовых структур", потребовали пересмотреть итоги президентских выборов.

Так, актеры и сотрудники Белорусского театра кукол записали видеообращение к власти и силовым структурам.

"Власть начала войну против народа Беларуси. Делать вид, что мы ничего не видим и ничего не понимаем, мы не можем. И не хотим. Мы, коллектив Белорусского государственного театра кукол, заявляем: мы требуем пересмотреть официально объявленные результаты президентских выборов. Мы требуем остановить зверства силовых структур по отношению к протестующим и мирным гражданам", - говорится в обращении. "Мы требуем прекратить ложь на государственном телевидении, освободить политических заключенных и граждан, задержанных во время мирных акций протеста", - отмечается в обращении.

"Мы призываем силовые структуры, приносившие присягу народу Республики Беларусь, выполнять свои прямые функции и защищать свой народ", - добавили авторы видео.

С подобным видеообращением выступили также актеры и другие работники Национального театра имени Янки Купалы. Коллектив Могилевского областного драматического театра написал письмо в поддержку задержанного театрального режиссера Владимира Петровича. Сотрудники Гродненского облдрамтеатра написали открытое письмо, в котором призвали власти организовать открытый подсчет голосов избирателей и выпустить задержанных во время протестов.

В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста, столкновения манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его политическая противница Светлана Тихановская - 10,9%.

Общее количество задержанных к утру четверга достигло 6,7 тыс. человек. В ходе акций протеста один человек погиб, более 250 пострадавших госпитализированы.

Теги: #актеры #театр #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:26 13.08.2020
Свыше 1 тыс. ученых Беларуси призывают власти прекратить насилие

Свыше 1 тыс. ученых Беларуси призывают власти прекратить насилие

18:25 13.08.2020
Президенты стран Балтии и Польши призвали Лукашенко прекратить применение силы против народа; предложили свои посреднические услуги

Президенты стран Балтии и Польши призвали Лукашенко прекратить применение силы против народа; предложили свои посреднические услуги

18:17 13.08.2020
У посольства Беларуси в Киеве прошла акция солидарности с протестующими белорусами

У посольства Беларуси в Киеве прошла акция солидарности с протестующими белорусами

16:39 13.08.2020
Денисова сообщает о четверых задержанных в Беларуси гражданах Украины и призывает освободить их

Денисова сообщает о четверых задержанных в Беларуси гражданах Украины и призывает освободить их

15:38 13.08.2020
Работники предприятий выходят на стихийные митинги в Беларуси, их число растет

Работники предприятий выходят на стихийные митинги в Беларуси, их число растет

15:26 13.08.2020
В Беларуси задержан еще один украинец

В Беларуси задержан еще один украинец

14:20 13.08.2020
Украина может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, допускает Кравчук

Украина может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, допускает Кравчук

13:16 13.08.2020
Глава Минобороны Польши отрицает поставки спецсредств в Беларусь

Глава Минобороны Польши отрицает поставки спецсредств в Беларусь

13:10 13.08.2020
Более 60 журналистов задержаны в Беларуси с 9 по 12 августа

Более 60 журналистов задержаны в Беларуси с 9 по 12 августа

12:33 13.08.2020
Минобороны Польши не увидело причин поднимать тему Белоруссии в НАТО

Минобороны Польши не увидело причин поднимать тему Белоруссии в НАТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Днепре СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 500 млн грн

Режим прекращения огня на Донбассе в четверг соблюдался

Тернопольский облсовет запретил игровой бизнес на территории области

МККК и УВКБ ООН направили на временно оккупированной территории Украины более 100 тонн гумпомощи

Денисова сообщает о четверых задержанных в Беларуси гражданах Украины и призывает освободить их

ПОСЛЕДНЕЕ

На Херсонщине пройдут 10-дневные учения "Объединенные усилия – 2020" – Минобороны

В Молдове за сутки выявлено 390 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек скончались - Минздрав

В Днепре СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 500 млн грн

Миру нужны несколько видов вакцины от коронавируса

В Киеве сгорел дизельный локомотив

Режим прекращения огня на Донбассе в четверг соблюдался

Тернопольский облсовет запретил игровой бизнес на территории области

МККК и УВКБ ООН направили на временно оккупированной территории Украины более 100 тонн гумпомощи

Прокуратура завершила следствие по делу группы регистраторов и судей, присвоивших недвижимость на сумму более 200 млн грн

Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА