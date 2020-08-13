Актеры театров в Беларуси выступили против насилия и потребовали пересмотра итогов выборов

Актеры и другие работники ряда белорусских театров выступили против "зверств силовых структур", потребовали пересмотреть итоги президентских выборов.

Так, актеры и сотрудники Белорусского театра кукол записали видеообращение к власти и силовым структурам.

"Власть начала войну против народа Беларуси. Делать вид, что мы ничего не видим и ничего не понимаем, мы не можем. И не хотим. Мы, коллектив Белорусского государственного театра кукол, заявляем: мы требуем пересмотреть официально объявленные результаты президентских выборов. Мы требуем остановить зверства силовых структур по отношению к протестующим и мирным гражданам", - говорится в обращении. "Мы требуем прекратить ложь на государственном телевидении, освободить политических заключенных и граждан, задержанных во время мирных акций протеста", - отмечается в обращении.

"Мы призываем силовые структуры, приносившие присягу народу Республики Беларусь, выполнять свои прямые функции и защищать свой народ", - добавили авторы видео.

С подобным видеообращением выступили также актеры и другие работники Национального театра имени Янки Купалы. Коллектив Могилевского областного драматического театра написал письмо в поддержку задержанного театрального режиссера Владимира Петровича. Сотрудники Гродненского облдрамтеатра написали открытое письмо, в котором призвали власти организовать открытый подсчет голосов избирателей и выпустить задержанных во время протестов.

В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста, столкновения манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его политическая противница Светлана Тихановская - 10,9%.

Общее количество задержанных к утру четверга достигло 6,7 тыс. человек. В ходе акций протеста один человек погиб, более 250 пострадавших госпитализированы.