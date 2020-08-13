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16:45 13.08.2020

МККК и УВКБ ООН направили на временно оккупированной территории Украины более 100 тонн гумпомощи

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МККК и УВКБ ООН направили на временно оккупированной территории Украины более 100 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в четверг направили жителям временно оккупированной части Донбасса 8 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" военнослужащие Луганского пограничного отряда оформили и пропустили на временно оккупированной территории Украины четыре грузовых автомобиля от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - сказано в сообщении.

Так, для жителей Луганской области направлено насосное и электрооборудование, трубы и кабели общим весом 21,5 тонны.

Кроме того, через контрольный пункт "Новотроицкое" по маршруту "Киев-Донецк" последовало четыре грузовых автомобиля от МККК.

"На этот раз содержание груза более чем 80 тонн составили продуктовые наборы", - добавили в ведомстве.

Теги: #мккк #гумпомощь #донбасс #оон #госпогранслужба
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