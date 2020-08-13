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15:21 13.08.2020

Прокуратура завершила следствие по делу группы регистраторов и судей, присвоивших недвижимость на сумму более 200 млн грн

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Прокуратура завершила следствие по делу группы регистраторов и судей, присвоивших недвижимость на сумму более 200 млн грн

 Киевская городская прокуратура №7 завершила досудебное расследование по делу о присвоении преступной организацией объектов недвижимости государственной, коммунальной и частной собственности на сумму более 200 млн грн.

"Досудебным расследованием установлено, что бывший руководитель райотдела Государственной исполнительной службы Украины в Донецкой области и частный предприниматель из г. Донецк создали филиал коммунального предприятия, который был аккредитован Минюстом как субъект государственной регистрации. Государственные регистраторы филиала передали подозреваемым ключи доступа к Государственному реестру имущественных прав, а один из них использовал поддельный паспорт гражданина Украины", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В течение 2017 – 2019 годов таким образом участники организации завладели земельными участками, жилыми и нежилыми помещениями на территории Киева. В результате их действий территориальной громаде столицы был причинен ущерб на сумму 111 млн грн, государству – на сумму 41 млн грн, физическим и юридическим лицам – на сумму 50 млн грн.

Легализация полученного преступным путем имущества проводилась при содействии судей судебных органов Донецкой и Херсонской областей, которые обеспечивали положительные решения в гражданских делах, на основании которых совершались регистрационные действия в отношении недвижимого имущества.

Пострадавшим и стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. Материалы в отношении одного из участников преступной организации выделены в отдельное производство, которое приостановлено в связи с его розыском.

По искам прокуратуры незаконно отчужденные объекты на сумму более 111 млн грн уже возвращены территориальной общине Киева. На остальное имущество наложен арест и принимаются меры по его возвращению владельцам.

Также в рамках выделенного уголовного производства расследуется еще около 50 фактов незаконного выбытия объектов недвижимости из собственности на основании поддельных документов.

Теги: #недвижимость #расследование #прокуратура
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