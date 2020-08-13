События

15:10 13.08.2020

Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

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Армия Израиля сообщила, что в качестве ответа на регулярно запускаемые с территории сектора Газа воздушные шары со взрывчаткой нанесла удары по объектам ХАМАС.

"Запуск воздушных шаров со взрывчаткой продолжился из Газы в Израиль и сегодня, что вызвало пожары на земле на юге Израиля. В ответ мы только что нанесли удары по целям ХАМАСа в Газе, включая военный комплекс, подземную инфраструктуру и наблюдательные пункты", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере израильских военных.

Днем ранее армия Израиля также наносила удары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуски воздушных шаров с закрепленной на них взрывчаткой.

Тогда на юге Израиля пришлось тушить 60 пожаров, возникших из-за срабатывания взрывных устройств. В результате пожаров никто не пострадал.

Накануне в рамках ответных мер по распоряжению министра обороны Бенни Ганца был закрыт единственный КПП "Керем Шалом", через который из Израиля в сектор Газа осуществлялись грузоперевозки.

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Интерфакс-Украина
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