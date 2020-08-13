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14:52 13.08.2020

46% украинцев считает, что власть делает недостаточно для борьбы с распространением коронавируса - опрос

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46% украинцев считает, что власть делает недостаточно для борьбы с распространением коронавируса - опрос

Усилия украинской власти по борьбе с распространением эпидемии коронавируса на территории страны считают недостаточными 46,1% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно Центром "Социс" и Центром Разумкова.

Считают, что власть делает все, что может, 21% опрошенных. Что власть не делает ничего для борьбы с распространением эпидемии, считают 21,2% респондентов. 2,4% выбрали другие варианты ответа, 9,4% не определились с ответом.

При этом о том, что их очень волнует проблема эпидемии коронавируса, заявили 30,3% опрошенных, "скорее волнует" - 35,9%. Варианты "скорее не волнует" и "не волнует" выбрали 17,6% и 14,2% соответственно.

Опасным заболеванием коронавирус считают 38,9% респондентов. 38,5% опрошенных уверены, что проблема коронавируса слишком преувеличена и существует много других, гораздо более опасных заболеваний. О том, что коронавирус может иметь катастрофические последствия для человечества, заявили 18,3% респондентов.

Считают, что риск за болеть за последний месяц не изменился, 48,9% опрошенных. 21,1% считают, что риск вырос, 14,9% - что уменьшился. 15,1% не смогли определиться с ответом.

Исследование проводилось в период с 21 по 28 июля 2020 года методом стандартизированного интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов. Результаты представляют взрослое население Украины в целом (старше 18 лет) без учета неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей, по таким показателям как возраст, пол, тип поселения (город / село) и разделение страны на области. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Теги: #коронавирус #опрос #власть
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