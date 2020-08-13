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14:13 13.08.2020

Кличко открыл самый высокий в Украине световой фонтан

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Киев. 13 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Фонтан в парке Партизанской славы в Киеве был внесен в Национальный реестр рекордов Украины как самый высокий световой пешеходный фонтан. Соответствующий сертификат был вручен "Киевзеленстрою" во время открытия фонтана 12 августа, сообщает пресс-служба КГГА.

"Когда мы обновляем парки, стараемся подчеркнуть их особенность, придать им эмоций. Считаю, что в парке Партизанской славы нам удалось это максимально. Мы не только придерживались стандартов в создании современного пространства для отдыха, но и построили уникальный для Украины объект. Фонтаны - это всегда позитив, а самый высокий пешеходный световой - это уже немалая гордость", - заявил и. о. генерального директора "Киевзеленстроя" Алексей Король.

Световой пешеходный фонтан расположен на входе в парк и состоит из пяти арок высотой от 6 м до 7,7 м, которые создают водопад. Между струями воды, которые поднимаются снизу, могут передвигаться посетители парка. Для создания водного рисунка были установлены 464 форсунки. В вечернее время фонтан подсвечивается с помощью LED-светильников, которые воспроизводят 16,7 млн оттенков. Кроме того, есть интерактивный режим - можно самостоятельно менять сценарий фонтана.

Фонтан работает ежедневно с 10:00 до 15:00, и в вечернее время с 18:00 до 23:00, кроме вторника (технический день), когда фонтан чистить и проверять исправность всех систем.

Теги: #кличко #фонтан
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