События

13:24 13.08.2020

В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 47 человек, 15 выздоровели

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В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 47 человек, 15 выздоровели

47 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, сейчас болеет 354 человека, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Из общего числа заболевших за сутки в учреждениях здравоохранения находятся 8 человек: "Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 сотрудник ВС Украины, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 4 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 2 военнослужащих, Кропивницкая ЦРБ - 1 военнослужащий. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - сообщается на странице командования Медсил ВСУ в Facebook в четверг.

Остальные 39 заболевших лечатся дома под наблюдением врачей. "На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 39 человек (Львовская область - 25 военнослужащих и 2 сотрудника ВС Украины, Киевская область - 7 военнослужащих и 3 работника ВС Украины, Днепропетровская область - 1 военнослужащий, Черновицкая область - 1 военнослужащий)", - говорится в сообщении.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 727 человек, летальных случаев - 6.

При этом днем ранее сообщалось о 712 выздоровевших и 322 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровело 15 человек, а количество болеющих возросло на 32. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 680 человек, у 274 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.

Теги: #всу #коронавирус
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