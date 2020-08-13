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12:33 13.08.2020

Минобороны Польши не увидело причин поднимать тему Белоруссии в НАТО

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В польском оборонном ведомстве не хотели бы, чтобы тема Белоруссии поднималась на уровне НАТО.

"Не думаю, что это хорошая тема для Североатлантического союза", - сказал министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире польского радио, в ответ на вопрос о том, как на ситуацию в Белоруссии должна реагировать НАТО.

По его словам, определенную роль в урегулировании этой ситуации могли бы сыграть соседи Белоруссии – Польша и Литва. "Это совместная инициатива Польши и Литвы - готовность выступить посредниками в переговорах (между властями и оппозицией). Ее выразили президенты двух государств. Существует и инициатива, направленная в ЕС премьером Матеушем Моравецким, она касается проведения заседания Европейского совета, посвященного ситуации в Белоруссии", - заявил Блащак.

"Весь свободный мир очевидно выступает за то, чтобы Белоруссия была демократическим государством, чтобы власти уважали желания народа", - сказал он.

"Четко видно, что белорусский народ пробуждается и эти тенденции к свободе следует поддерживать", - заключил польский министр.

Теги: #польша #беларусь
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