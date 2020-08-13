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12:28 13.08.2020

Власти Литвы заявили о готовности предоставлять убежище белорусам

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Власти Литвы заявили о готовности предоставлять убежище белорусам

Литва готова предоставлять убежище белорусам на гуманитарных основаниях, сообщил в четверг глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс.

"Литва готова и рассматривает возможность принимать на гуманитарных основаниях белорусов, страдающих от продолжающегося жестокого обращения", - написал министр иностранных дел в твиттере.

Два дня назад в Литву приехала оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Линкявичюс тогда заявил, что Тихановская приехала в Литву в результате давления, оказанного на нее со стороны властей Белоруссии и что при этом должностные лица этой страны "не препятствовали отъезду, даже помогли".

По словам министра, власти Литвы обеспечили Тихановской жилье и охрану. Линкявичус также сообщил, что вместе с Тихановской в Литву приехала глава ее штаба Мария Мороз.

В Белоруссии четвертый день подряд проходят акции протеста несогласных с результатами президентских выборов 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основная политическая противница Тихановская - 10,9%.

В ходе акций протеста один человек погиб, более 200 человек, включая сотрудников правоохранительных органов, получили ранения. МВД Белоруссии сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ходе демонстраций протеста в ночь на 10 августа, более 2 тыс. - в ночь на 11 августа, 700 - в ночь на четверг.

Теги: #литва #беларусь
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