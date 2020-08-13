События

12:27 13.08.2020

В Индии выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

1 мин читать
В Индии выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

В Индии зафиксировано рекордное количество случаев коронавируса COVID-19 - за сутки диагностировали около 67 тыс. заражений, сообщило в четверг министерство здравоохранения страны.

Скончались за последние 24 часа 942 инфицированных. По данным Минздрава, таким образом, общее число заражений приближается в стране к отметке в 2,4 млн.

Количество летальных исходов среди инфицированных превысило 47 тыс. Как сообщают СМИ, за последние две недели среднесуточный прирост заражений в Индии составлял порядка 50 тыс.

Индия занимает третье место по выявленным случаям коронавируса в мире после США и Бразилии.

Теги: #коронавирус #covid_19 #индия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:03 13.08.2020
Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

11:32 13.08.2020
Украинцы в настоящее время могут посещать 42 страны - Кулеба

Украинцы в настоящее время могут посещать 42 страны - Кулеба

10:34 13.08.2020
В Киеве за сутки Covid-19 заболели 6 медиков и 7 детей, госпитализировано 22 человека – мэр

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 6 медиков и 7 детей, госпитализировано 22 человека – мэр

09:36 13.08.2020
Количество больных COVID-19 выросло в 22 областях Украины и в Киеве – СНБО

Количество больных COVID-19 выросло в 22 областях Украины и в Киеве – СНБО

09:02 13.08.2020
В Украине за сутки выявлено 1 592 новых случая заражения covid-19, 530 выздоровевших, 22 новых жертв вируса

В Украине за сутки выявлено 1 592 новых случая заражения covid-19, 530 выздоровевших, 22 новых жертв вируса

23:49 12.08.2020
На Буковине число инфицированных коронавирусом достигло 130 человек за сутки – глава ОГА

На Буковине число инфицированных коронавирусом достигло 130 человек за сутки – глава ОГА

20:23 12.08.2020
Благополучные по COVID-19 области Украины в ходе курортного сезона вступают в эпидпроцесс – замминистра здравоохранения

Благополучные по COVID-19 области Украины в ходе курортного сезона вступают в эпидпроцесс – замминистра здравоохранения

18:35 12.08.2020
Минздрав Украины в среду получил рекордное число подозрений на COVID-19

Минздрав Украины в среду получил рекордное число подозрений на COVID-19

15:02 12.08.2020
Кабмин обновил критерии определения уровня эпидопасности по COVID-19

Кабмин обновил критерии определения уровня эпидопасности по COVID-19

14:49 12.08.2020
Кабмин изменил порядок использования средств по программе "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями"

Кабмин изменил порядок использования средств по программе "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Селитра в Украине хранится согласно стандартам - премьер

Украина требует от властей Беларуси как можно скорее освободить незаконно задержанных Реуцкого и Васильева

Украина передала ОБСЕ обновленный список по обмену удерживаемыми лицами – Зеленский

МИД Украины направил МИД Беларуси две ноты о задержанных в этой стране украинцах - Кулеба

В результате смертельной ДТП в Херсонской области погибли три человека, в том числе двое детей

ПОСЛЕДНЕЕ

Селитра в Украине хранится согласно стандартам - премьер

Минобороны Польши не увидело причин поднимать тему Белоруссии в НАТО

Власти Литвы заявили о готовности предоставлять убежище белорусам

США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Белоруссии

Адаптивный карантин в Украине максимально выгоден для экономики - Александр Охрименко

Украина требует от властей Беларуси как можно скорее освободить незаконно задержанных Реуцкого и Васильева

Кулеба заявляет о намерении РФ ликвидировать региональную организацию Сибирского центра украинской культуры "Серый Клин"

Украина передала ОБСЕ обновленный список по обмену удерживаемыми лицами – Зеленский

МИД Украины направил МИД Беларуси две ноты о задержанных в этой стране украинцах - Кулеба

На акциях протеста в Беларуси 12 августа задержаны около 700 человек, за все время - почти 7 тыс

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА