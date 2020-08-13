События

12:23 13.08.2020

Адаптивный карантин в Украине максимально выгоден для экономики - Александр Охрименко

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12 августа Кабмин принял изменения к постановлению относительно адаптивного карантина. По словам эксперта Александр Охрименко, адаптивный карантин является максимально выгодным решением для Украины с точки зрения экономики.

Теперь уровень эпидемической опасности будет определяться по трем показателям: заполненность коек, уровень тестирования и уровень заболеваемости в административно-территориальных единицах. Экономический эксперт Александр Охрименко прокомментировал новый способ введения ограничений на своей странице в соцсетях

“Анализ действующей эпидемической ситуации и изучение лучших мировых стандартов борьбы с COVID-19 позволили составить план последующих действий с максимальной выгодой для экономики. Это позволит вводить определенные карантинные ограничения лишь на отдельных территориях и не останавливать всю область, следовательно, бизнес имеет возможность выжить, люди имеют возможность работать, а отсутствие транспорта не парализует страну, как это было в начале”, - пишет Александр Охрименко.

Также эксперт подчеркнул, что применение ограничений в разрезе административно-территориальных единиц позволит Украине держаться на плаву экономически, даже если нас коснется вторая волна пандемии.

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Интерфакс-Украина
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