Украина требует от властей Беларуси как можно скорее освободить незаконно задержанных Реуцкого и Васильева

Украина обращается к властям Республики Беларусь с требованием как можно скорее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как сообщается на сайте главы государства в четверг, Ермак подчеркнул, что Реуцкий и Васильев были задержаны белорусскими правоохранителями без каких-либо законных оснований.

"По информации украинской стороны, они не нарушали никаких законов Республики Беларусь, не принимали участия ни в каких беспорядках или массовых акциях, не имели при себе запрещенных предметов или материалов. Правозащитники посещали Беларусь исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации", - сказал Ермак.

При этом он отметил, что свобода слова и свобода свободного передвижения являются "базовыми демократическими принципами, которые уважаются во всем мире". "Их нарушение недопустимо", - подчеркнул руководитель Офиса президента.

Он отметил, что МИД Украины через украинское дипломатическое представительство активно работает для скорейшего установления и освобождения всех украинских граждан, задержанных во время последних событий.

При этом глава Офиса президента подчеркнул, что Украина чрезвычайно ценит добрососедские отношения с Республикой Беларусь. "Мы гораздо больше, чем просто соседи, - мы всегда были хорошими друзьями и партнерами", - отметил Ермак.