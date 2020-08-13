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12:03 13.08.2020

Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

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Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантинных ограничений.

Это следует из данных, размещенных на сайте Министерства здравоохранения в четверг. Данные приведены на основании четырех параметров для определения уровня эпидопасности по COVID-19.

Среди регионов, не отвечающих критериям для ослабления карантина в настоящее время кроме Киева, в частности, входят Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области.

При этом в Киеве и Львовской области загруженность коек, выделенных для пациентов с COVID-19, составляет соответственно 50,17% и 50,65% при необходимом максимуме 50%.

В Волынской, Житомирской и Ивано-Франковской, Харьковской и Черновицкой областях процент выявления составляет соответственно 13,2%, 13,36%, 18,23%, 13,93% и 19,04% при допустимом максимуме 11%.

В Одесской, Сумской, Тернопольской и Черкасской областях динамика при необходимом максимуме 10% составляет соответственно 12,06%, 62,18%, 12,68% и 35,89%.

Кроме того, в Ривненской области установленные уровни превышают два показателя: процент выявления составляет 17,74%, а динамика – 14,31%

Как сообщалось, в среду Кабинет министров Украины обновил критерии определения уровня эпидемиологической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19, установив, что уровень опасности будет определяться по трем критериям вместо четырех, как было ранее.

Согласно обновленному порядку, комиссия ТЭБ и ЧС будет принимать решение об установлении уровня эпидемической опасности каждые семь дней. При этом решение об ослаблении "красного", "оранжевого" и "желтого" уровня эпидопасности не может быть пересмотрено ранее чем через 14 дней.

Кабмин также установил, что если уровень заполненности коек в медучреждениях, определенных для пациентов с COVID-19, по всему региону пять дней подряд будет составлять 50% и более, на территории этого региона устанавливается "оранжевый" уровень эпидемической опасности. Если уровень загруженности этих больниц будет превышать 75%, на территории области устанавливается "красный" уровень эпидопасности.

Согласно опубликованной на сайте Минздрава инфографике, "зеленый" уровень эпидопасности устанавливается, если заполняемость коек для пациентов с COVID-19 менее 50% в течение пяти дней подряд и показатель заболеваемости за 14 дней меньше базового (40 на 100 тыс. населения), а количество тестов методом ПЦР и ИФА составляет не менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

В случае превышения в регионе базового уровня заболеваемости на территории отдельных административно-территориальных единиц региона устанавливается другой уровень эпидемической опасности.

"Желтый" уровень устанавливается, если за 14 дней в областном центре, районе или городе областного значения с населением менее 70 тыс. чел. фиксируется от 40 до 120 случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения, или в другой административно-территориальной единице фиксируется от 40 до 80 случаев заболевания на 100 тыс. населения.

"Оранжевый" уровень устанавливается, если за 14 дней в областном центре, районе или городе областного значения с населением менее 70 тыс. чел. фиксируется от 120 до 240 случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения, или в другой административно-территориальной единице фиксируется от 80 до 160 случаев заболевания на 100 тыс. населения.

"Красный" уровень устанавливается, если за 14 дней в областном центре, районе или городе областного значения с населением менее 70 тыс. чел. фиксируется более 240 случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения, или в другой административно-территориальной единице фиксируется более 160 случаев заболевания на 100 тыс. населения.

Теги: #коронавирус #минздрав
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