Кулеба заявляет о намерении РФ ликвидировать региональную организацию Сибирского центра украинской культуры "Серый Клин"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает продолжением репрессивной политики РФ против общественных организаций украинцев в РФ намерение ликвидировать Сибирский центр украинской культуры "Серый Клин".

"Нам стало известно о том, что российская власть закрывает очередную украинскую организацию в России – это украинская община "Серого Клина", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

По словам министра, на 28 августа в Омске запланировано судебное заседание по ликвидации омской региональной общественной организации Сибирский центр украинской культуры "Серый Клин". "Мы рассматриваем это как продолжение репрессивной политики России против общественных организаций украинцев в России", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что МИД протестует против таких действий и требует от РФ соблюдать нормы международного права.