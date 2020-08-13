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11:58 13.08.2020

Кулеба заявляет о намерении РФ ликвидировать региональную организацию Сибирского центра украинской культуры "Серый Клин"

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Кулеба заявляет о намерении РФ ликвидировать региональную организацию Сибирского центра украинской культуры "Серый Клин"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает продолжением репрессивной политики РФ против общественных организаций украинцев в РФ намерение ликвидировать Сибирский центр украинской культуры "Серый Клин".

"Нам стало известно о том, что российская власть закрывает очередную украинскую организацию в России – это украинская община "Серого Клина", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

По словам министра, на 28 августа в Омске запланировано судебное заседание по ликвидации омской региональной общественной организации Сибирский центр украинской культуры "Серый Клин". "Мы рассматриваем это как продолжение репрессивной политики России против общественных организаций украинцев в России", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что МИД протестует против таких действий и требует от РФ соблюдать нормы международного права.

Теги: #рф #украинцы #кулеба #общественные_организации #мид
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