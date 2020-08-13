Украина передала ОБСЕ обновленный список по обмену удерживаемыми лицами – Зеленский

Украина в рамках подготовки к очередному заседанию Трехсторонней контактной группы передала в ОБСЕ обновленные списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы в ОБСЕ передали новый список, в ОБСЕ подтвердили наш список на обмен. Там около ста человек. Сейчас мы ждем с этой стороны, что они тоже предоставят свой согласованный список, и потом ОБСЕ должна определиться в нашем формате, Украина-Россия-ОБСЕ, когда может технически уже проводиться обмен", - рассказал Зеленский во время поездки в Борисполь в четверг.

Как сообщалось, заседание ТКГ под председательством Леонида Кравчука назначено на 18 августа.