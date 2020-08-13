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11:29 13.08.2020

МИД Украины направил МИД Беларуси две ноты о задержанных в этой стране украинцах - Кулеба

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МИД Украины направил МИД Беларуси две ноты о задержанных в этой стране украинцах - Кулеба

 Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина будет жестко защищать права и интересы украинских граждан в Беларуси, и направила в Министерство иностранных дел этой страны запросы обо всех задержанных в период с 9 по 12 августа гражданах Украины и их местонахождении.

"Украина заинтересована в том, чтобы Белоруссия была суверенной, независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Украина настроена на конструктивный диалог с белорусской властью, но я хочу подчеркнуть, что мы будем очень жестко защищать права и интересы украинских граждан в Белоруссии. В отношении этого ни у кого не должно быть никаких иллюзий", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

По словам министра, МИД уже направил две ноты в МИД Беларуси, в которых просит белорусские власти предоставить информацию о всех задержанных в период с 9 по 12 августа гражданах Украины, а также об их местонахождении. Кулеба сообщил, что власти не предоставляют такую информацию, и консул поочередно объезжает все места временного удержания граждан, чтобы установить место пребывания украинцев.

"Мы требуем немедленной встречи консула с этими задержанными лицами", - подчеркнул министр.

Также он отметил, что МИД требует освободить данных лиц с целью возвращения их в Украину.

Как сообщалось, 12 августа МИД Украины подтверждают информацию о задержании граждан Украины Константина Реуцкого и Евгения Васильева в Минске и сообщают, что устанавливают их местонахождение.

Теги: #акции_протеста #кулеба #украинцы #мид
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