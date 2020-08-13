В результате смертельной ДТП в Херсонской области погибли три человека, в том числе двое детей

В районе города Скадовск в Херсонской области легковой автомобиль столкнулся с грузовым микроавтобусом. В результате ДТП три человека погибли, сообщает полиция Херсонской области.

"Предварительно установлено, что 45-летняя жительница Херсона, управляя автомобилем "Фольксваген Гольф", выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым микроавтобусом "ДАФ". В результате ДТП от полученных травм погибли 49-летний муж водителя и двое их сыновей в возрасте 11 и 14 лет. Сейчас на месте работают следователи областного главка полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - указывается в сообщении.

Предварительно происшествие было квалифицировано по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.