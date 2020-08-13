События

11:12 13.08.2020

В посольство Украины в Ливане за матпомощью обратились 56 украинцев - Кулеба

1 мин читать
В посольство Украины в Ливане за матпомощью обратились 56 украинцев - Кулеба

 Обращения от 56 украинцев относительно получения материальной помощи в связи с разрушением их жилья и телесными повреждениями в результате взрывов в Бейруте, поступили в посольство Украины в Ливане, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

"По состоянию на вчерашний вечер в посольство Украины в Ливане поступили обращения от 56 граждан Украины относительно получения материальной помощи в связи с разрушением их жилья и незначительных телесных повреждений", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

По его словам, посольство уже выплатило такую помощь 16 гражданам Украины.

Как сообщалось, серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

По состоянию на 12 августа число погибших в результате серии взрывов в Бейруте достигло 171 чел. Еще более 6 тыс. чел. получили травмы, 300 тыс. чел. остались без крова.

Теги: #украинцы #ливан #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:32 13.08.2020
Украинцы в настоящее время могут посещать 42 страны - Кулеба

Украинцы в настоящее время могут посещать 42 страны - Кулеба

11:29 13.08.2020
МИД Украины направил МИД Беларуси две ноты о задержанных в этой стране украинцах - Кулеба

МИД Украины направил МИД Беларуси две ноты о задержанных в этой стране украинцах - Кулеба

11:21 13.08.2020
Украина примет решение о реакции на результаты выборов в Беларуси после их официального объявления - Кулеба

Украина примет решение о реакции на результаты выборов в Беларуси после их официального объявления - Кулеба

11:01 13.08.2020
МИД призывает украинцев не ездить в Беларусь

МИД призывает украинцев не ездить в Беларусь

10:04 13.08.2020
В Минске провели обыск в квартире правозащитницы, у которой останавливались ранее задержанные украинцы

В Минске провели обыск в квартире правозащитницы, у которой останавливались ранее задержанные украинцы

20:06 12.08.2020
В МИД Украины подтвердили задержание двух украинцев в Минске

В МИД Украины подтвердили задержание двух украинцев в Минске

12:17 12.08.2020
В Беларуси во время протестов избили фотокорреспондента-украинца и задержали 9 граждан Украины – МИД

В Беларуси во время протестов избили фотокорреспондента-украинца и задержали 9 граждан Украины – МИД

11:13 12.08.2020
Ситуацию в Беларуси рассмотрят в пятницу главы МИД стран ЕС

Ситуацию в Беларуси рассмотрят в пятницу главы МИД стран ЕС

21:22 11.08.2020
В пострадавшем от взрывов Ливане зафиксирован рекордный прирост новых случаев COVID-19

В пострадавшем от взрывов Ливане зафиксирован рекордный прирост новых случаев COVID-19

21:16 10.08.2020
Главы МИД стран "Люблинского треугольника" призывают власти Беларуси воздержаться от применения силы и освободить задержанных

Главы МИД стран "Люблинского треугольника" призывают власти Беларуси воздержаться от применения силы и освободить задержанных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины направил МИД Беларуси две ноты о задержанных в этой стране украинцах - Кулеба

В результате смертельной ДТП в Херсонской области погибли три человека, в том числе двое детей

МИД призывает украинцев не ездить в Беларусь

В Киеве задержана группировка, незаконно разрабатывавшая и пытавшаяся продать техсредства для негласного получения информации

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 6 медиков и 7 детей, госпитализировано 22 человека – мэр

ПОСЛЕДНЕЕ

На акциях протеста в Беларуси 12 августа задержаны около 700 человек, за все время - почти 7 тыс

В результате смертельной ДТП в Херсонской области погибли три человека, в том числе двое детей

В Киеве задержана группировка, незаконно разрабатывавшая и пытавшаяся продать техсредства для негласного получения информации

Дом на Позняках в Киеве перед демонтажем будет дополнительно укреплен, чтобы жильцы могли забрать своё имущество

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 6 медиков и 7 детей, госпитализировано 22 человека – мэр

В Минске с утра выстраиваются "цепи солидарности" несогласных с итогами президентских выборов

Суд разрешил ГБР заочно расследовать убийства митингующих на Институтской в 2014 году и заочно арестовал экс-командира роты "Беркут"

Количество больных COVID-19 выросло в 22 областях Украины и в Киеве – СНБО

В Украине за сутки выявлено 1 592 новых случая заражения covid-19, 530 выздоровевших, 22 новых жертв вируса

Трамп недоволен шефом Пентагона, планирует его отставку после выборов – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА