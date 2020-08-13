В посольство Украины в Ливане за матпомощью обратились 56 украинцев - Кулеба

Обращения от 56 украинцев относительно получения материальной помощи в связи с разрушением их жилья и телесными повреждениями в результате взрывов в Бейруте, поступили в посольство Украины в Ливане, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

"По состоянию на вчерашний вечер в посольство Украины в Ливане поступили обращения от 56 граждан Украины относительно получения материальной помощи в связи с разрушением их жилья и незначительных телесных повреждений", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

По его словам, посольство уже выплатило такую помощь 16 гражданам Украины.

Как сообщалось, серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

По состоянию на 12 августа число погибших в результате серии взрывов в Бейруте достигло 171 чел. Еще более 6 тыс. чел. получили травмы, 300 тыс. чел. остались без крова.