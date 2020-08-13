МИД призывает украинцев не ездить в Беларусь

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины не посещать территорию Беларуси до стабилизации там ситуации.

"Сегодня Министерство иностранных дел выдает новую рекомендацию гражданам Украины воздержаться от поездок в Республику Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране и дальнейших объявлений. Я призываю наших соотечественников прислушаться к рекомендациям Министерства иностранных дел – это позволит им избежать, мягко говоря, очень сложных ситуаций, в которые они могут попасть", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг.