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11:01 13.08.2020

МИД призывает украинцев не ездить в Беларусь

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МИД призывает украинцев не ездить в Беларусь

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины не посещать территорию Беларуси до стабилизации там ситуации.

"Сегодня Министерство иностранных дел выдает новую рекомендацию гражданам Украины воздержаться от поездок в Республику Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране и дальнейших объявлений. Я призываю наших соотечественников прислушаться к рекомендациям Министерства иностранных дел – это позволит им избежать, мягко говоря, очень сложных ситуаций, в которые они могут попасть", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг.

Теги: #беларусь #мид
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