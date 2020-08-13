События

10:57 13.08.2020

В Киеве задержана группировка, незаконно разрабатывавшая и пытавшаяся продать техсредства для негласного получения информации

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В Киеве задержана группировка, незаконно разрабатывавшая и пытавшаяся продать техсредства для негласного получения информации

СБУ раскрыла и задержала в Киеве организованную группировку, которая пыталась продать мощное специальное техническое средство для негласного получения информации почти за EUR500 тыс.

"По предварительным данным следствия, в состав группировки входило несколько жителей столицы, в том числе технические специалисты и специалисты сферы IT. Фигуранты, используя высокотехнологичное оборудование, нелегально разработали для продажи комплекс мониторинга мобильной связи. Устройство дает возможность снимать информацию во всех диапазонах мобильной связи, в частности "прослушивать" телефонные разговоры и контролировать интернет-трафик", - сообщает пресс-центр СБУ.

Мастерская была оборудована по месту проживания одного из фигурантов дела. Заказчика искали через личные связи.

Во время спецоперации СБУ три участника группировки задержаны при получении от заказчика всей суммы денег.

В ходе обысков по месту проживания и работы фигурантов было изъято оборудование и другие доказательства противоправной деятельности.

Продолжаются следственные действия.

Теги: #информация #сбу #техсредства #опг
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