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10:40 13.08.2020

Дом на Позняках в Киеве перед демонтажем будет дополнительно укреплен, чтобы жильцы могли забрать своё имущество

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Дом на Позняках в Киеве перед демонтажем будет дополнительно укреплен, чтобы жильцы могли забрать своё имущество

Перед началом демонтажа пострадавшего в результате взрыва дома на Позняках в Киеве на здание будут установлены дополнительные конструкции, чтобы избежать новых обвалов, сообщил начальник управления вопросов гражданской защиты Киевской городской государственной администрации (КГГА) Роман Ткачук сайту "Сегодня".

"Специалисты Научно-исследовательского проектно института строительного производства разрабатывают проект для укрепления пострадавшего здания на улице Крушельницкой, 1/5. Перед тем, как разобрать дом, его нужно укрепить. Параллельно с работой над проектом демонтажа идет процесс создания крепления для пострадавшего здания. Проектировщики придумали специальную конструкцию, которая будет вставляться внутрь образовавшегося провала в доме, чтобы укрепить поврежденные конструкции", - объяснил он.

Планируется, что металлическая конструкция станет опорой для 9-го и 10-го этажей поврежденного здания. Кроме того, будет установлена сквозная металлическая балка, которая закрепит аварийные плиты.

"После того, как крепление будет установлено на здании, начнется процесс выноса личных вещей жителей из пострадавших квартир. Когда они заберут свое имущество, начнем разбирать дом", - добавил Ткачук.

Он уточнил, что состояние здания контролируют сотрудники строительной лаборатории. Измерения проводятся регулярно по поставленным маякам

"Пока, по их данным, здание не разрушается, все показатели в пределах нормы. Напомню, что руководство города поставило задачу полностью разобрать пострадавший от взрыва дом до начала отопительного сезона", - рассказал Ткачук.

Конкретные сроки начала работ по укреплению здания не называются, проект ещё необходимо утвердить. Отопительный сезон в столице традиционно стартует в середине октября, в зависимости от погодных условий.

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул.Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва пятеро человек погибли, пятеро получили травмы.

По информации МВД, повреждены 40 квартир одного подъезда, где зарегистрированы 125 граждан. Разрушены 16 квартир с девятого по четвертый этаж.

Городской голова столицы Виталий Кличко подписал распоряжение о выделении компенсации пострадавшим в результате взрыва в жилом доме на Позняках. Все пострадавшие семьи получат по 50 тыс. грн. Тем, кто получил тяжелые травмы выделят по 80 тыс. грн, жителям с повреждениями средней тяжести выплатим по 70 тыс. грн, те, у кого легкие травмы получат по 60 тысяч, ди, которые потеряли близких получат по 100 тыс. грн за каждого погибшего. Также он сообщил, что дом будет полностью демонтирован.

Теги: #киев #дом #позняки #снос #кгга
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