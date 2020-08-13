События

10:34 13.08.2020

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 6 медиков и 7 детей, госпитализировано 22 человека – мэр

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В Киеве за сутки Covid-19 заболели 6 медиков и 7 детей, госпитализировано 22 человека – мэр

22 из 133 заболевших коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки в Киеве госпитализированы, остальные помещены на самоизоляцию под контролем врачей, сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

"Среди заболевших: 73 женщины в возрасте от 18 до 72 лет. И 5 девочек от 1 до 14 лет. 53 мужчины в возрасте от 21 до 75 лет. И двое мальчиков - 3 и 14 лет", - написал Кличко на своей странице в Facebook.

По словам мэра, в общем числе заболевших – шесть медицинских работников.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе (38), сообщил Кличко. На втором месте Соломенский район (19), на третьем – Деснянский (16).

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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