События

10:21 13.08.2020

В Минске с утра выстраиваются "цепи солидарности" несогласных с итогами президентских выборов

2 мин читать

 Несогласные с объявленными ЦИК итогами выборов президента Беларуси в четверг утром в Минске выстаиваются в "цепи солидарности" в разных районах города.

В районе станции метро "Академия наук" выстроились девушки с цветами, рядом в цепь солидарности выстроились медики 1-й городской больницы. Напротив, через проспект Независимости, у кинотеатра "Октябрь" стоит цепь солидарности девушек с цветами, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

По словам очевидцев, аналогичные акции проходят в Кунцевщине, Грушевке, на проспекте Дзержинского, в районе станции минского метро "Пушкинская".

Первая подобная "цепь солидарности" была организована в Минске накануне в районе Комаровского рынка. Туда пришли более 200 женщин в белых одеждах и с цветами. После этого женские "цепи солидарности" выстраивались по всей столице. Аналогичные акции были проведены и в других городах Белоруссии.

В Беларуси акции протеста проходят четвертый день подряд. Протестующие не согласны с объявленными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его политическая противница Светлана Тихановская - 10,9%.

Ранее сообщалось, что в ходе акций протеста один человек погиб, более 100 человек (включая сотрудников правоохранительных органов) получили ранения. МВД Беларуси сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ночь на 10 августа, и более 2 тыс. - в ночь на 11 августа.

В ходе протестов также были задержаны несколько российских журналистов. Антон Старков, Дмитрий Ласенко и Семен Пегов уже вышли на свободу. Вечером 11 августа отпустили корреспондентов Znak.com Никиту Телиженко и "Медузы" Максима Солопова.

Теги: #акции_протеста #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:29 13.08.2020
МИД Украины направил МИД Беларуси две ноты о задержанных в этой стране украинцах - Кулеба

МИД Украины направил МИД Беларуси две ноты о задержанных в этой стране украинцах - Кулеба

11:26 13.08.2020
На акциях протеста в Беларуси 12 августа задержаны около 700 человек, за все время - почти 7 тыс

На акциях протеста в Беларуси 12 августа задержаны около 700 человек, за все время - почти 7 тыс

11:21 13.08.2020
Украина примет решение о реакции на результаты выборов в Беларуси после их официального объявления - Кулеба

Украина примет решение о реакции на результаты выборов в Беларуси после их официального объявления - Кулеба

11:01 13.08.2020
МИД призывает украинцев не ездить в Беларусь

МИД призывает украинцев не ездить в Беларусь

10:04 13.08.2020
В Минске провели обыск в квартире правозащитницы, у которой останавливались ранее задержанные украинцы

В Минске провели обыск в квартире правозащитницы, у которой останавливались ранее задержанные украинцы

07:53 13.08.2020
Протестные акции в Минске завершились без жесткого противостояния с силовиками

Протестные акции в Минске завершились без жесткого противостояния с силовиками

03:04 13.08.2020
США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Беларуси - Помпео

США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Беларуси - Помпео

00:56 13.08.2020
В Беларуси в отношении задержанных украинских волонтеров из "Восток SOS" открыли дело за "массовые беспорядки" - СМИ

В Беларуси в отношении задержанных украинских волонтеров из "Восток SOS" открыли дело за "массовые беспорядки" - СМИ

23:56 12.08.2020
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич призвала к отставке Лукашенко

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич призвала к отставке Лукашенко

23:37 12.08.2020
США и Европе нужно подумать над тем, как реагировать на события в республике Беларусь – Помпео

США и Европе нужно подумать над тем, как реагировать на события в республике Беларусь – Помпео

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины направил МИД Беларуси две ноты о задержанных в этой стране украинцах - Кулеба

В результате смертельной ДТП в Херсонской области погибли три человека, в том числе двое детей

МИД призывает украинцев не ездить в Беларусь

В Киеве задержана группировка, незаконно разрабатывавшая и пытавшаяся продать техсредства для негласного получения информации

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 6 медиков и 7 детей, госпитализировано 22 человека – мэр

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы в настоящее время могут посещать 42 страны - Кулеба

В результате смертельной ДТП в Херсонской области погибли три человека, в том числе двое детей

В посольство Украины в Ливане за матпомощью обратились 56 украинцев - Кулеба

В Киеве задержана группировка, незаконно разрабатывавшая и пытавшаяся продать техсредства для негласного получения информации

Дом на Позняках в Киеве перед демонтажем будет дополнительно укреплен, чтобы жильцы могли забрать своё имущество

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 6 медиков и 7 детей, госпитализировано 22 человека – мэр

Суд разрешил ГБР заочно расследовать убийства митингующих на Институтской в 2014 году и заочно арестовал экс-командира роты "Беркут"

Количество больных COVID-19 выросло в 22 областях Украины и в Киеве – СНБО

В Украине за сутки выявлено 1 592 новых случая заражения covid-19, 530 выздоровевших, 22 новых жертв вируса

Трамп недоволен шефом Пентагона, планирует его отставку после выборов – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА