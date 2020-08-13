Суд разрешил ГБР заочно расследовать убийства митингующих на Институтской в 2014 году и заочно арестовал экс-командира роты "Беркут"

Печерский районный суд Киева разрешил следователям Государственного бюро расследований (ГБР) осуществлять заочное досудебное расследование в отношении бывшего командира столичной роты специального назначения "Беркут", который подозревается в совершении умышленных убийств митингующих 20 февраля 2014 года на ул.Институтской в центре Киева, а также в других особо тяжких преступлениях.

Как сообщается на сайте ГБР, соответствующее постановление следственный судья вынес в среду. Кроме того, суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему директору Департамента материального обеспечения МВД Украины в уголовном производстве по фактам поставки из РФ специальных средств и их дальнейшего использования во время событий 18-20 февраля 2014 года в центре Киева.

В свою очередь, на сайте Офиса генерального прокурора, под процессуальным руководством прокуроров которого будет проходить расследование, сообщается, что экс-"беркутовец" подозревается в совершении 20 февраля 2014 года на ул.Институтской в сговоре с другими правоохранителями умышленных убийств 48 человек и покушений на умышленные убийства 80 человек, террористического акта и других преступлениях (ч.3 ст.365, ст.340, ч.3 ст.258, пп.1, 5, 12 ч.2 ст.115, ч.2 ст.262 Уголовного кодекса Украины).

"Решение суда предоставляет возможность провести специальное досудебное расследование (in absentia) в отношении подозреваемого, который скрывается от органов следствия, суда с целью уклонения от уголовной ответственности и который объявлен в международный розыск, а также обратиться в суд с обвинительным актом", - говорится в сообщении.

Касательно экс-директора Департамента материального обеспечения МВД Украины, то, по данным Офиса генпрокурора, он подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах, превышении служебных полномочий и незаконном препятствовании проведению собраний и митингов (ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.365, ст.340 УК).

"По данным следствия, директор департамента материального обеспечения причастен к поставкам из России в январе 2014 года спецсредств в отсутствие предусмотренных Соглашением о сотрудничестве между министерствами обеих государств запросов и растрате денежных средств на их таможенное оформление, чем нанесен ущерб интересам МВД Украины. Решение суда о взятии экс-чиновника под стражу дает право стороне обвинения начать в отношении него процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", - говорится в сообщении.