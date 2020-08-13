В Минске провели обыск в квартире правозащитницы, у которой останавливались ранее задержанные украинцы

Правоохранители Беларуси провели обыск в квартире правозащитницы Татьяны Ревяко, у которой останавливались задержанные ранее украинские волонтеры Константин Реуцкий и Евгений Васильев.

"Обыск связан с задержанием украинских правозащитников Константин Реуцкий и Евгения Васильева, в рамках дела по статье 293 УК РБ (массовые беспорядки – ИФ). Они останавливались у Ревяко на время пребывания в Минске", - сообщила член правления благотворительной организации "Восток SOS", координатор Офиса по разработке гуманитарной политики Украины Александра Дворецкая в соцсети Facebook.

Она уточнила, что обыск проводился Следственным комитетом по г. Минск и продолжался полчаса.

"Изъяли компьютер Реуцкого, компьютер Татьяны и паспорт Васильева", - добавила Дворецкая.

Местонахождение украинских граждан пока неизвестно.

Как сообщалось ранее, в Минске задержаны волонтеры благотворительной организации "Восток SOS" Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Позднее в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о задержании двух граждан Украины.