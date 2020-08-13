Количество больных COVID-19 выросло в 22 областях Украины и в Киеве – СНБО

Количество активных больных за минувшие сутки выросло в 22 из 24 областей Украины и в Киеве, и только в Винницкой и Полтавской областях наблюдается незначительное уменьшение числа болеющих, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в четверг утром.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (209), во Львовской (166), в Ивано-Франковской (138), Киеве (133), в Черновицкой области (130), в Одесской области (114).

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждены 43 новых случая заболевания COVID-19, 2 летальных случая и 43 случая выздоровления, сейчас в области болеет 675 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Волынской области подтверждено 48 случаев заболевания, 1 человек умер, 28 выздоровели, сейчас болеет 1 087 человек (на 19 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 28 новых случаев заболевания, 1 человек умер, выздоровевших нет, сейчас болеет 441 человек (на 27 больше за сутки);

- в Донецкой области зафиксировано 16 новых случаев заболевания, умерших и выздоровевших нет, сейчас в области болеют 234 человека (на 16 больше за сутки);

- в Житомирской области 51 человек заболел, 1 умер и 26 выздоровели, болеют 617 человек (на 24 больше);

- в Закарпатской области 63 новый случая заболевания, 4 случая смерти и 48 - выздоровления, сейчас болеет 3 168 человек (на 11 больше за сутки);

- в Запорожской области 39 новых заболевших, 1 человек умер и 5 человек выздоровели, сейчас болеет 302 человека (на 33 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 138 новых случаев заболевания, 3 случая смерти 74 - выздоровления, сейчас болеют 3 568 человек (на 61 больше);

- в Киеве 133 новых случая заболевания, 2 человека умерли, сейчас болеет 6 575 человек (на 131 больше за сутки);

- в Киевской области 70 новых заболевших, 1 человек умер и 23 выздоровели, сейчас болеют 1 261 человек (на 46 больше за сутки);

- в Кировоградской области 5 человек заболели и 2 выздоровели, сейчас болеет 37 человек (на 3 больше за сутки);

- в Луганской области 10 случаев заболевания и 3 – выздоровления, сейчас болеет 49 человек (на 7 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждены 166 новых случаев заболевания COVID-19, 4 случая смерти и 61 случай выздоровления, сейчас болеют 8 059 человек (на 101 больше за сутки);

- в Николаевской области 11 новых случаев заболевания и 2 - выздоровления, сейчас болеет 242 человека (на 9 больше за сутки);

- в Одесской области 114 новых случаев заболевания, 1 смерти и 44 - выздоровления, сейчас болеет 2 991 человек (на 69 больше за сутки);

- в Полтавской области 2 новых случая заболевания и 8 – выздоровления, сейчас болеет 121 человек (на 6 меньше за сутки);

- в Ровненской области 92 новых случая заболевания и 47 случаев выздоровления, сейчас болеет 1 646 человек (на 45 больше за сутки);

- в Сумской области 38 новых случаев заболевания и 9 - выздоровления, сейчас болеет 309 человек (на 29 больше за сутки);

- в Тернопольской области 76 новых случаев заболевания и 22 случая выздоровления, сейчас болеют 1 168 человек (на 54 больше за сутки);

- в Харьковской области 209 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 31 человек выздоровели, сейчас болеют 2 644 человека (на 177 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 10 новых случаев заболевания, 1 выздоровел, сейчас болеют 67 человек (на 9 больше, чем днем ранее);

- в Хмельницкой области 55 новых случаев заболевания и 8 - выздоровления, сейчас болеет 384 человека (на 47 больше за сутки);

- в Черкасской области 18 человек заболели и 3 выздоровели, сейчас болеют 238 человек (на 15 больше, чем днем ранее);

- в Черновицкой области 130 новых случаев заболевания, 42 человека выздоровели, сейчас болеет 1 524 человека (на 88 больше за сутки);

- в Черниговской области 27 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 525 человек (на 27 больше за сутки).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга, 13 августа, выявлено 1 592 новых случая инфицирования коронавирусом, 22 человека из числа ранее заболевших COVID-19 умерли, 530 выздоровели. Сейчас болеет 37 932 человека, что на 1040 больше, чем днем ранее.