В Украине за сутки выявлено 1 592 новых случая заражения covid-19, 530 выздоровевших, 22 новых жертв вируса

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксирован очередной антирекорд заболевших за сутки Covid-19: 1 592 новых случая заражения. При этом 530 человек выздоровели, 22 ранее заболевших скончались, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 12 августа, было 1 433 выявленных случаев, 11 августа сообщалось о 1 158 новых инфицированных Covid-19; 10 августа - о 1 008 заболевших, 9 августа – о 1 199 инфицированных, 8 августа был абсолютный антирекорд - 1 489 новых заразившихся за сутки.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 86 140 человек, выздоровевших – 46 216, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 992 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 37 932 человека, что на 1040 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (209), во Львовской (166), в Ивано-Франковской (138), Киеве (133), в Черновицкой области (130), в Одесской области (114).