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08:24 13.08.2020

Трамп недоволен шефом Пентагона, планирует его отставку после выборов – СМИ

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Трамп недоволен шефом Пентагона, планирует его отставку после выборов – СМИ

Президент США Дональд Трамп говорил о намерении сменить главу Пентагона Марка Эспера после президентских выборов в ноябре, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Президент Трамп в частных беседах говорил о том, что намерен сменить главу Пентагона Марка Эспера после ноябрьских выборов", - говорится в сообщении агентства.

Bloomberg отмечает, что Трамп был "разочарован" тем, что Эспер в недостаточной мере защищал его в таких ситуациях, как, например, сообщения о предполагаемых вознаграждениях Россией членам движения "Талибан"  за убийство американских военнослужащих в Афганистане.

Кроме того, по данным агентства, президент США был недоволен тем, что Эспер в июне публично выступил против его инициативы задействовать военных для сдерживания антирасистских протестов в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман, в свою очередь, отметил, что "величайшая честь и привилегия" для Эспера - это служение США. Близкий к главе Пентагона источник также указал, что Эспер настроен продолжать службу, пока Трамп этого хочет.

Эспер занимает пост министра обороны США с июля 2019 года. Bloomberg отмечает, что, по некоторым данным, он и сам планирует подать в отставку сразу после президентских выборов в США.

Теги: #президент #сша #глава #пентагон
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