В результате столкновения двух автобусов на трассе Киев-Одесса погибло 2 и пострадали 10 человек - ГСЧС

В результате столкновения двух рейсовых автобусов на трассе М-05 Киев-Одесса погибло 2 и пострадали 10 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"13 августа в ГСЧС поступила информация, что на автодороге М-05 Киев-Одесса вблизи с. Большие Трояны Благовещенского района, в результате столкновения двух автобусов (Киев - Одесса и Кошице (Словацкая республика) - Одесса), погибло 2 человека и пострадали 10 человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

Для деблокирования пострадавших пассажиров от ГСЧС привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники.