События

08:05 13.08.2020

В результате столкновения двух автобусов на трассе Киев-Одесса погибло 2 и пострадали 10 человек - ГСЧС

1 мин читать
В результате столкновения двух автобусов на трассе Киев-Одесса погибло 2 и пострадали 10 человек - ГСЧС

В результате столкновения двух рейсовых автобусов на трассе М-05  Киев-Одесса погибло 2 и пострадали 10 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"13 августа в ГСЧС поступила информация, что на автодороге М-05 Киев-Одесса вблизи с. Большие Трояны Благовещенского района, в результате столкновения двух автобусов (Киев - Одесса и Кошице (Словацкая республика) - Одесса), погибло 2 человека и пострадали 10 человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

Для деблокирования пострадавших пассажиров от ГСЧС привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Теги: #жертвы #дтп #украина #кировоградская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:37 13.08.2020
Четыре раза российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе в среду – ООС

Четыре раза российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе в среду – ООС

07:03 13.08.2020
В здании Луганской облгосадминистрации на 14 дней вводятся ограничительные меры  по предотвращению распространения COVID-19

В здании Луганской облгосадминистрации на 14 дней вводятся ограничительные меры  по предотвращению распространения COVID-19

07:01 13.08.2020
В здании Луганской облгосадминистрации на 14 дней вводятся ограничительные меры  по предотвращению распространения COVID-19

В здании Луганской облгосадминистрации на 14 дней вводятся ограничительные меры  по предотвращению распространения COVID-19

05:01 13.08.2020
Услуга платных камер в СИЗО уже принесла более 495 тыс. грн – Минюст Украины

Услуга платных камер в СИЗО уже принесла более 495 тыс. грн – Минюст Украины

04:04 13.08.2020
Гражданская сеть ОПОРА начала общественное наблюдение за местными выборами 2020

Гражданская сеть ОПОРА начала общественное наблюдение за местными выборами 2020

00:56 13.08.2020
В Беларуси в отношении задержанных украинских волонтеров из "Восток SOS" открыли дело за "массовые беспорядки" - СМИ

В Беларуси в отношении задержанных украинских волонтеров из "Восток SOS" открыли дело за "массовые беспорядки" - СМИ

23:49 12.08.2020
На Буковине число инфицированных коронавирусом достигло 130 человек за сутки – глава ОГА

На Буковине число инфицированных коронавирусом достигло 130 человек за сутки – глава ОГА

21:28 12.08.2020
"Астарта" в I полугодии сократила чистую прибыль 4 раза

"Астарта" в I полугодии сократила чистую прибыль 4 раза

19:18 12.08.2020
В Минске задержаны два представителя благотворительной организации из Украины

В Минске задержаны два представителя благотворительной организации из Украины

18:36 12.08.2020
В Украине наблюдается наплыв дезинформации для подрыва проводимых реформ и отношений с Западом - временный поверенный в делах США в Украине

В Украине наблюдается наплыв дезинформации для подрыва проводимых реформ и отношений с Западом - временный поверенный в делах США в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Минске выстрелили в сотрудника ГАИ, он ранен – СМИ

В Минске задержаны два представителя благотворительной организации из Украины

Подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко оставили под стражей

ГСЧС: на водоемах Украины с начала августа погибли 77 человек

В Украине за сутки выявлено 1 433 новых случая заражения Covid-19, 752 выздоровевших, 19 новых жертв вируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп недоволен шефом Пентагона, планирует его отставку после выборов – СМИ

Протестные акции в Минске завершились без жесткого противостояния с силовиками

Китай восстановил регулярное авиасообщение с 50 странами мира – чиновник

В Израиле успешно испытана противоракетная система Arrow-2 – MDA

США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Беларуси - Помпео

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич призвала к отставке Лукашенко

США и Европе нужно подумать над тем, как реагировать на события в республике Беларусь – Помпео

Силовики применили слезоточивый газ против участников акции протеста в микрорайоне Каменная горка в Минске – СМИ

В МВД Беларуси сообщили о задержании в Минске водителя, сбившего сотрудника ГАИ

В минском микрорайоне Грушевка проводилось задержание со стрельбой – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА