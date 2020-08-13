Четыре раза российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе в среду – ООС

В среду российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил..

"За прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 4 враждебных нарушения провозглашенного режима прекращения огня. Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В штабе ООС отметили, что неподалеку Марьинки и Пивденного отмечено несколько автоматических очередей из стрелкового оружия со стороны российских наемников, а у Зализного противник использовал автоматический станковый гранатомет. Еще один факт провокации зафиксирован неподалеку Красногоровки.

"С начала текущих суток, 13 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.