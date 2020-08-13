В здании Луганской облгосадминистрации на 14 дней вводятся ограничительные меры  по предотвращению распространения COVID-19

В здании Луганской областной государственной администрации на 14 дней введены меры по предотвращению распространения COVID-19, сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

"В связи с регистрацией случаев заболевания в здании по адресу проспект Центральный, 59, г.. Северодонецк с 12 августа 2020 на 14 календарных дней в облгосадминистрации введены соответствующие меры предосторожности. В частности, это касается проведения массовых мероприятий, совещаний, заседаний коллегиальных и совещательных органов и перевода их в режим телефонных или видеоконференций", - говорится в сообщении, на странице Луганской ОГА в соцсети Фейсбук в среду.

В сообщении отмечается, что сотрудникам ОГА будет проводиться температурный скрининг работников и их опрос о состоянии здоровья в начале и в середине рабочего дня, регулярные дезинфекционные мероприятия и тому подобное.

Кроме того, по возможности, работники будут переведены на удаленный доступ к работе с применением электронных коммуникационных технологий.