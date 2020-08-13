Услуга платных камер в СИЗО уже принесла более 495 тыс. грн – Минюст Украины

Запущенная 8 мая в следственных изоляторах украинских городов услуга платных камер с улучшенными условиями размещения уже принесла более 496тыс. грн, сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

"По состоянию на 11 августа за пользование платными камерами в следственных изоляторах Украины уплачено более 495 500 грн.", - говорится в сообщении, на официальном сайте Минюста в соцсети Фейсбук в среду.

В Минюсте подчеркнули, что новой услугой воспользовались уже в 17 СИЗО.

Наибольшую сумму было уплачено за пользование платными камерами Киевского следственного изолятора - 332000 гривен.

Как сообщалось, 8 мая министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в украинских следственных изоляторах запущена услуга платных камер с улучшенными условиями размещения. Как он написал на своей странице в соцсвети Facebook "первым справился Киевский СИЗО - заработали четыре камеры: одна двухместная, одна трехместная и две четырехместные. Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже. Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тыс. грн в сутки, 8 тыс. грн за неделю и 12 тыс. грн в месяц".

По словам министра, целью введения услуги платных камер является ликвидация коррупции и дополнительное финансирование для следственных изоляторов.