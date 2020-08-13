События

04:04 13.08.2020

Гражданская сеть ОПОРА начала общественное наблюдение за местными выборами 2020

1 мин читать
Гражданская сеть ОПОРА начала общественное наблюдение за местными выборами 2020

Гражданская сеть ОПОРА официально начала масштабную кампанию наблюдения за очередными местными и первыми местными выборами в территориальных громадах, которые состоятся 25 октября 2020 года.

"В рамках наблюдения ОПОРА информировать общество о ходе кампании, оценивать политический контекст и качество соблюдения всеми сторонами законодательства и международных стандартов выборов, прав и свобод граждан на всех этапах, в частности, и то, предшествующего официальном начала избирательного процесса, - говорится в сообщении пресс-службы гражданской сети ОПОРА в среду вечером.

Как отметили в ОПОРЕ, к наблюдению привлечены 188 долгосрочных наблюдателей, которые будут следить за ходом кампании во всех областях Украины (кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым) и пресекать нарушения со стороны субъектов избирательного процесса.

"В день голосования к ним присоединятся более 2 тысяч краткосрочных наблюдателей, которые будут информировать о ситуации на участках и территориальных избирательных комиссиях, предупреждать нарушения и злоупотребления при подсчете голосов", - подчеркнули в ОПОРЕ.

Теги: #опора #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:01 13.08.2020
Услуга платных камер в СИЗО уже принесла более 495 тыс. грн – Минюст Украины

Услуга платных камер в СИЗО уже принесла более 495 тыс. грн – Минюст Украины

00:56 13.08.2020
В Беларуси в отношении задержанных украинских волонтеров из "Восток SOS" открыли дело за "массовые беспорядки" - СМИ

В Беларуси в отношении задержанных украинских волонтеров из "Восток SOS" открыли дело за "массовые беспорядки" - СМИ

23:49 12.08.2020
На Буковине число инфицированных коронавирусом достигло 130 человек за сутки – глава ОГА

На Буковине число инфицированных коронавирусом достигло 130 человек за сутки – глава ОГА

21:28 12.08.2020
"Астарта" в I полугодии сократила чистую прибыль 4 раза

"Астарта" в I полугодии сократила чистую прибыль 4 раза

19:18 12.08.2020
В Минске задержаны два представителя благотворительной организации из Украины

В Минске задержаны два представителя благотворительной организации из Украины

18:38 12.08.2020
На Донбассе обратились к Зеленскому с требованием отменить решение ЦИК о невозможности проведения выборов в 18 громадах Донецкой и Луганской областей

На Донбассе обратились к Зеленскому с требованием отменить решение ЦИК о невозможности проведения выборов в 18 громадах Донецкой и Луганской областей

18:36 12.08.2020
В Украине наблюдается наплыв дезинформации для подрыва проводимых реформ и отношений с Западом - временный поверенный в делах США в Украине

В Украине наблюдается наплыв дезинформации для подрыва проводимых реформ и отношений с Западом - временный поверенный в делах США в Украине

17:03 12.08.2020
Ощадбанк выиграл дело у Сбербанка России относительно интеллектуальной собственности на ТМ "Сбербанк" на территории Украины

Ощадбанк выиграл дело у Сбербанка России относительно интеллектуальной собственности на ТМ "Сбербанк" на территории Украины

15:19 12.08.2020
Кулеба о результатах выборов президента Беларуси: оценки мы пока не давали, следим за процессом

Кулеба о результатах выборов президента Беларуси: оценки мы пока не давали, следим за процессом

14:27 12.08.2020
Кабмин разрешил Минюсту в 2020г закупить по переговорной процедуре юруслуги по искам "Украина против России"

Кабмин разрешил Минюсту в 2020г закупить по переговорной процедуре юруслуги по искам "Украина против России"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Минске выстрелили в сотрудника ГАИ, он ранен – СМИ

В Минске задержаны два представителя благотворительной организации из Украины

Подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко оставили под стражей

ГСЧС: на водоемах Украины с начала августа погибли 77 человек

В Украине за сутки выявлено 1 433 новых случая заражения Covid-19, 752 выздоровевших, 19 новых жертв вируса

ПОСЛЕДНЕЕ

США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Беларуси - Помпео

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич призвала к отставке Лукашенко

США и Европе нужно подумать над тем, как реагировать на события в республике Беларусь – Помпео

Силовики применили слезоточивый газ против участников акции протеста в микрорайоне Каменная горка в Минске – СМИ

В МВД Беларуси сообщили о задержании в Минске водителя, сбившего сотрудника ГАИ

В минском микрорайоне Грушевка проводилось задержание со стрельбой – СМИ

Нам нужны не санкции ЕС, а их признание Тихановской президентом - Цепкало

СМИ в Беларуси сообщают о смерти 25-летнего жителя Гомеля, которого задерживали силовики

В Минске выстрелили в сотрудника ГАИ, он ранен – СМИ

Украина отметит 29-ю годовщину независимости с учетом карантинных мер - указ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА