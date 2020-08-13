Гражданская сеть ОПОРА начала общественное наблюдение за местными выборами 2020

Гражданская сеть ОПОРА официально начала масштабную кампанию наблюдения за очередными местными и первыми местными выборами в территориальных громадах, которые состоятся 25 октября 2020 года.

"В рамках наблюдения ОПОРА информировать общество о ходе кампании, оценивать политический контекст и качество соблюдения всеми сторонами законодательства и международных стандартов выборов, прав и свобод граждан на всех этапах, в частности, и то, предшествующего официальном начала избирательного процесса, - говорится в сообщении пресс-службы гражданской сети ОПОРА в среду вечером.

Как отметили в ОПОРЕ, к наблюдению привлечены 188 долгосрочных наблюдателей, которые будут следить за ходом кампании во всех областях Украины (кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым) и пресекать нарушения со стороны субъектов избирательного процесса.

"В день голосования к ним присоединятся более 2 тысяч краткосрочных наблюдателей, которые будут информировать о ситуации на участках и территориальных избирательных комиссиях, предупреждать нарушения и злоупотребления при подсчете голосов", - подчеркнули в ОПОРЕ.