США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Беларуси - Помпео

США-БЕЛАРУСЬ-ПОМПЕО-САНКЦИИ

Вашингтон. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не исключают введения санкций в отношении Беларуси, но решение еще не принято.

"Я уверен, что мы рассмотрим все эти вещи, и важно определить критерии. Что, по нашему мнению, мы можем сделать не только в одностороннем порядке как США, но и в многостороннем формате, чтобы добиться хороших результатов для белорусского народа - будут ли это санкции или решения о поставках продукции? Это все вещи, которые еще предстоит определить", - заявил Помпео в интервью радио Free Europe, распространенном Госдепом.

По его мнению, пока еще рано принимать решения, необходимо посмотреть, как все уладится в Беларуси в ближайшее время.

Он в очередной раз признал, что выборы в Беларусине были свободными и справедливыми.

Кроме того, США осуждает насилие в отношении мирных протестующих в стране.

"Мы еще не определились, каков будет соответствующий ответ, но я могу вам сказать, что мы будем работать с нашими европейскими друзьями, нашими свободолюбивыми друзьями, которые в равной степени обеспокоены тем, что произошло. Мы хотим хороших результатов для белорусского народа и будем действовать в соответствии с этим", - добавил госсекретарь США.