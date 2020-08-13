В Беларуси в отношении задержанных украинских волонтеров из "Восток SOS" открыли дело за "массовые беспорядки" - СМИ

В Беларуси открыли дело в отношении двух задержанных в Минске граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, сообщает белорусская редакция "Радио Свобода" со ссылкой на белорусскую правозащитницу Татьяну Равьяку.

Дело на украинских волонтеров открыто по статье о "массовых беспорядках", которая предусматривает от 3 до 8 лет заключения.

"Они приехали в Беларусь только сегодня, пили кофе, пошли гулять и были задержаны. Они не могли и не участвовали ни в каких беспорядках", - отметила .

Как сообщалось ранее, в Минске задержаны волонтеры благотворительной организации "Восток SOS" Константин Реуцкий та Евгений Васильев. Позднее в Министерстве иностранных дел Украины подтверждают информацию о задержании двух граждан Украины.