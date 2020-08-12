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23:49 12.08.2020

На Буковине число инфицированных коронавирусом достигло 130 человек за сутки – глава ОГА

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На Буковине число инфицированных коронавирусом достигло 130 человек за сутки – глава ОГА

Число инфицированных коронавирусом в Черновицкой области достигло 113 человек за сутки, 12 августа, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

"130 случаев коронавируса обнаружили специалисты лабораторного центра сегодня, 12 августа. Всего исследовали 658 образцов…Общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 7110 человек", - написал Осачук на своей странице в соцсети  Фейсбук в среду вечером.

Вместе с тем, 42 буковинцев выздоровели от COVID-19.

"Этот недуг сумели побороть уже 5354 наших земляков", - подчеркнул Осачук.

Теги: #буковина #рост #украина #коронавирус
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