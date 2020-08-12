В МВД Беларуси сообщили о задержании в Минске водителя, сбившего сотрудника ГАИ

Сотрудник белорусской Госавтоинспекции был сбит машиной на проспекте Победителей в Минске, в него не стреляли, как сообщили некоторые местные СМИ, заявили в МВД Беларуси

"Сегодня, 12 августа, около 20.00 на пересечении ул. Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний мужчина за рулем "Шкоды" совершил наезд на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан", - сказали в ведомстве в среду.

Там отметили при этом, что "для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие".

Сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он доставлен в медучреждение, добавили в МВД.

По данным ведомства, в этот же вечер около 20:30 на ул. Фрунзе в Барановичах также совершен наезд на сотрудника милиции.

"Виновник произошедшего, водитель автомобиля Great Wall Hover, пытался скрыться. Сотрудники ГАИ начали преследование на служебном автомобиле. На неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал. Правоохранители использовали оружие, прострелив колесо", - сказали в пресс-службе МВД.

В результате транспортное средство было остановлено, водитель бросил машину и скрылся. В настоящее время он разыскивается. Сотрудник милиции госпитализирован, отметили в ведомстве.