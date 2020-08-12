В минском микрорайоне Грушевка проводилось задержание со стрельбой – СМИ

В минском микрорайоне Грушевка на проспекте Дзержинского сотрудники силовых структур проводили задержание со стрельбой поблизости от жилого дома.

Сделанную очевидцами видеосъемку распространил в среду вечером портал TUT.BY.

На видео видно, что к одному из жилых домов подбежали вооруженные люди в форме. Заметно, что с козырька подъездной крыши мужчина бросил на них какой-то предмет.

Затем люди в форме забежали в проем между домами, отчетливо раздались единичные выстрелы. Заметно, что силовики кого-то ищут, но момент задержания на видео не показан.