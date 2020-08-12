События

20:58 12.08.2020

СМИ в Беларуси сообщают о смерти 25-летнего жителя Гомеля, которого задерживали силовики

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СМИ в Беларуси сообщают о смерти 25-летнего жителя Гомеля, которого задерживали силовики

В Гомеле после задержания скончался 25-летний молодой человек. Он умер в госпитале, куда его доставили 9 августа из автозака, сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на мать погибшего.

В публикации отмечается, что в Гомеле автозаки с задержанными в ходе массовых протестов стоят часами в долгих очередях на солнцепеке. Мать погибшего утверждает, что у парня были проблемы с сердцем.

"Саша был в одном из автозаков... Он не принимал участия в акции. Поехал в воскресенье к девушке. Его поймали где-то в центре, когда его пересадили в другую машину. Он написал мне, что его поймали ... И все. Я искал его все эти дни. Информации о нем мне не предоставили. Сегодня мне, наконец, сказали, что Саша в морге", - приводит слова матери погибшего "Радио Свобода".

В публикации говорится также, что "когда он долгое время находился в закрытой машине в очереди в СИЗО, ему стало плохо". "Молодой человек кричал, однако его сочли неадекватным и отвезли в психиатрическую больницу. Там, рассказала мать погибшего, опытный врач понял, что проблема в другом, вызвал скорую, но парня уже не спасли", - отмечает издание.

Сына в морге мать не видела. "Мне отказались показать тело. Думаю, его жестоко избили", - предположила она.

В Беларуси уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Наиболее массовые столкновения проходят в Минске, но в областных городах также фиксируются стычки и жесткие задержания, Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В результате жестокого разгона демонстрантов за три ночи задержаны более 6 тыс. человек, в больницах находится более 250 пострадавших, один человек погиб.

Теги: #гибель #мужчина #гомель #беларусь
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